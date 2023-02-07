خبر صادم في #مانشستر_سيتي يهدد أحلام الجماهير

يعتقد مسؤولو مانشستر سيتي، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، سيرحل عن منصبه، حتى قبل معرفة العقوبات الموقعة على النادي.

واتهمت رابطة البريميرليج، مانشستر سيتي، بانتهاك القواعد المالية، أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم، وتحديدًا بين 2009، و2018.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيب لا يعرف "مصير المشروع" الذي يقوده إذا جرى تأكيد العقوبات المتوقعة، حيث سيفقد النادي إمكاناته وسيتضرر بشكل واضح.

وأضافت أن جوارديولا لا يريد أن يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق، حتى قبل معرفة جميع العقوبات التي ستفرض على النادي.

وطالما دافع المدرب الكتالوني عن النادي، وأكد -عندما أراد الاتحاد الأوروبي معاقبة السيتي لخرق اللعب المالي النظيف-، أنه حمى النادي لأنه اعتبر أنهم "لم يكذبوا عليه وفعلوا كل شيء بشكل جيد".

أما الآن، إذا كانت هناك عقوبات محتملة، فلا يرغب بيب جوارديولا في البقاء في منصبه.

ويعرف جوارديولا أن العقوبات -حال إقرارها- ستكون قاسية جدًا.