ميتا تطلق أكاديمية الميتافيرس الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في #السعودية

بالشراكة مع أكاديمية "طويق" للتقنيات أعلنت "ميتا" إطلاق أكاديمية الميتافيرس المتخصّصة والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتقدّمة وبدعم من شركة "سيمبلون"، المؤسسة الاجتماعية الفرنسية الرائدة في تقديم خدمات التدريب الشامل على المهارات الرقمية.

وتسعى "ميتا" من خلال هذه المبادرة المبتكرة إلى الإسهام في تطوير منظومة الميتافيرس على مستوى المنطقة، عبر تقديم برامج تدريبية رائدة ومتخصّصة في مجال الواقع الممتدّ، وسوف تقدّم الأكاديمية من الأول بشهر مايو مجموعة من برامج بناء القدرات التي ستسهم بدورها في رفع الوعي بعالم الميتافيرس وتأمين التدريب ذات الصلة وتخريج المهنيين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للحصول على وظائف في هذا المجال.

وتتبنّى أكاديمية الميتافيرس نهجاً قائماً على ثلاثة مسارات رئيسية هي: الاكتشاف والتطوير والتدريب, تهدف "ميتا" إلى استقطاب ألف ملتحق بأكاديمية الميتافيرس في المرحلة التجريبية خلال الأشهر الـ 18 الأولى.

وقال نائب الرئيس للسياسة العامة لدى "ميتا" في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا كوجو بواكي: "تملك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يلزم من إمكانات وموارد للاضطلاع بدور محوري في تطوير منظومة الميتافيرس والاستفادة من القيمة التي ستضيفها هذه المنظومة إلى اقتصاد المنطقة.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة مع شركة ميتا لإنشاء أول أكاديمية ميتافيرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للراغبين الالتحاق ببرنامج أكاديمية الميتافيرس التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://tuwaiq-meta.vercel.app/.