رئيس #الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي #كأس_العالم_للأندية

أشاد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022

وتأهل الهلال بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المربع الذهبي.

وقال رئيس الهلال عبر قناة SSC السعودية: "رغم كل شيء والحديث عن أخطائنا لكننا كنا مجموعة واحدة كاملة ما كانت تسمع لضغوط الكل".

وأضاف "إنجاز عظيم وبهذه المجموعة والروح نريد تحقيق اللقب لأننا، لا نقبل الوصافة".

وأردف "نثق بالمجموعة وهمّنا الهلال ككيان، فزنا على فلامنجو وننتظر الأهلي أو ريال مدريد في النهائي".

وأكمل "بعد الفوز على الوداد كان الحديث عن الاستشفاء وهو ما ركزنا عليه من كافة النواحي، وهو ما سيتكرر قبل النهائي أيضا".

وأتم "المكافأة قليلة في حق اللاعبين، ونريدهم اللعب بدون ضغوط ويمثلون السعودية خير تمثيل".