هذه تفاصيلها.. 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف في #حائل

أعلنت غرفة حائل بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف بالقطاع الصحي عبر (ملتقى لقاءات حائل 2023)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الموعد:

– في يومي الأربعاء 2023/02/08م والخميس 2023/02/09م.

المكان:

– مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات، جناح غرفة حائل (المكان على خرائط Google Map) اضغط هنا.

التوقيت:

1- من الساعة (9 صباحاً) إلى (12 ظهراً).

2- من الساعة (4 عصراً) إلى (9 مساءً).

طريقة التسجيل:

– يلزم التسجيل قبل الحضور من خلال بوابة (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا