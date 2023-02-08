مصادرة 8734 كيلو جراماً مواد غذائية وإغلاق 30 محلاً تجارياً في #جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة الدائر، خلال شهر يناير الماضي "992" جولةً رقابيةً تفتيشية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم، ضمن برنامج "ممتثل" ، بهدف التأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الدائر المهندس وليد معافا، أنه جرى خلال الجولات مصادرة "8734" كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 30 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، و إعادة فتح "12" منشأة، ومباشرة "4" بلاغات على "940"، ومتابعة "9" بلاغات.

وأكّد أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم؛ لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة, داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات "940" أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.