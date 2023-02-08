محافظ #هيئة_الزكاة: إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة.. وعدد الفواتير الإكترونية تجاوز الـ 40 مليونا

أكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي، أن مشروع الفوترة الإلكترونية حقق نجاحا لافتا في مرحلتيه الأولى والثانية بالتزام المنشآت.

وأضاف خلال كلمته في "مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك" الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض، أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية مطلع هذا العام، والتي تُعرف بمرحلة الربط والتكامل، جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تُمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت إلكترونيًا مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة.