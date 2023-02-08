هيئة_المنافسة تقر وتدرس 50 طلباً للاستحواذ والاندماج

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر يناير 2023، حيث أصدرت الهيئة 20 قرار عدم ممانعة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.

وبحسب الهيئة، مثلت طلبات الاستحواذ ما نسبته 75%، بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة ما نسبته 20%، وطلبات الاندماج ما نسبته 5% من إجمالي القرارات الصادرة في شهر يناير الماضي.

وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر يناير الماضي، استحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" على كامل الحصص في شركة أعمال مرن لتقنية المعلومات "مرن" واستحواذ الشركة الوطنية للخدمات الأمنية على بعض الأصول من شركة مجموعة أبانا للمشاريع، واندماج شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، وإنشاء مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة هوني ويل لمنتجات التشغيل الآلي والتحكم المحدودة، واستحواذ شركة نون ايه دي هولدنجز ليمتد على كامل حصص شركة نمشي هولدنج.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن الهيئة حالياً تقوم بدراسة 30 طلب تركز اقتصادي لمنشآت محلية وأجنبية، ومن المتوقع صدور القرار فيها قريباَ.