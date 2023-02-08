نجم #ذا_فويس_كيدز يعتزل الغناء: “اللهم اجعل توبتي خالصة لوجهك الكريم”

أعلن خالد الفايد، مطرب برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، اعتزاله الغناء.

وبادر "خالد" بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر فيها مرتديًا جلبابا أبيض وبـ"لحية خفيفة"، وعلق عليها بقوله: "اللهم اجعل توبتي وعملي خالصًا لوجهك الكريم".

وأضاف: "بعتذر مش هرد على أي حد.. أرجوكم محدش يقولي غني تاني كفاية بجد.. مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أي سراب من ده كله".

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، قال "الفايد": "افكر في قرار الاعتزال والتقرب إلى الله من 3 شهور، دون أن أفكر في (تريند) أو صناعه شهرة أو نجومية زائفة".

وأضاف: "اتخذت القرار منذ أسبوع، لكن تمهلت إلى أن أتأكد من صدق قرارى، والحمد لله توصلت إلى هذا القرار، بعد أن استشرت والدتى ولم تعترض".

وواصل: "كنت اتمنى أن أكون مؤذناً منذ صغري، واتمنى أن اتجه إلى الإنشاد الدينى والمدح النبوى خلال الفترة المقبلة".

واختتم بالتشديد على أن قراره "نهائي و لا رجعة فيه".