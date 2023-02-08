نجم #ريال_مدريد يواجه شبح الغياب عن #كأس_العالم_للأندية

تحوم شكوك حول مدى إمكانية مشاركة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد ضد الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد في التاسعة من مساء اليوم في المغرب في ثاني مباريات نصف النهائي للمسابقة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن أسينسيو يعاني من انزعاجات عضلية ولن يخوض مباراة اليوم.

فيما كشفت قناة "تيلي مدريد" أن الجناح الإسباني سيغيب عن اللقاء.

وهو ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضا، وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني قرر عدم إشراك اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الملكي لشبكة "ذا أثليتك" أن اللاعب مستعد لخوض المباراة.

الجناح البالغ 27 عاما خاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وتعاني قائمة ريال مدريد من عدة غيابات أبرزها كريم بنزيمة وتيبو كورتوا وإدين هازارد وإيدر ميليتاو.