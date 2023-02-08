شقيق #ميسي مهاجما #برشلونة.. أخى لن يعود إلا فى حال طرد #لابورتا

شن ماتيوس ميسي، شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هجوما عنيفا على إدارة نادى برشلونة، وذلك على خلفية التوتر بين الطرفين والتى على أثرها رحل البرغوث الأرجنتيني، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال شقيق عبر تطبيق "تويتش":"شاهدت مقطع فيديو لصحيفة "سبورت" يقول أن ميسي يجب عليه العودة إلى برشلونة، ضحكت، لن نعود إلى برشلونة. وإذا فعلنا، سنقوم بتنظيف جيد يتضمن طرد خوان لابورتا".

وأضاف:"الناس في برشلونة لم يؤيدوه، كان يجب عليهم الخروج بمسيرة أو شيء من هذا القبيل من أجل رحيل لابورتا وبقاء ميسي".

وتابع:"لم أحد كان يعرف برشلونة قبل ميسي، لن يعود ميسي إلى برشلونة وإذا فعل ذلك يجيب أن يتم طرد لابورتا".

وواصل:"والدتنا أخبرت ليونيل ذات مرة أنهم سيفعلون نفس الشيء معه كما فعلوا مع رونالدينيو، لو عاد مرة أخرى لبرشلونة".