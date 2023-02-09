انطلاق أولى رحلات #الجسر_الجوي الإغاثي السعودي إلى #تركيا و #سوريا #عاجل  

انطلقت منذ قليل أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا وسوريا.

ويتكون الجسر الجوي الإغاثي السعودي من 4 طائرات – وفقاً لـ"الإخبارية"-.

تجدر الإشارة إلى أنه وصلت التبرعات ضمن الحملة الشعبية التي أطلقتها السعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، إلى أكثر من 70 مليون ريال.

وكشفت منصة "ساهم" التي تتلقى التبرعات من الشعب السعودي أن إجمالي مجموع التبرعات يبلغ حتى الآن 75,635,734 ريال، فيما وصل عدد المتبرعين نحو 252,246 متبرعاً.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الرويس من مطار الملك خالد الدولي: أولى رحلات الجسر الجوي السعودي الإغاثي ستنطلق عند السادسة صباحا ويتكون الجسر الجوي من 4 طائرات pic.twitter.com/XVq4NNgowY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023