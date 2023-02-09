ليست الشوي أو القلي.. استشاري يوضح أفضل طريقة لطهي #السمك للاستفادة من “#أوميجا 3”

أوضح أخصائي سلامة وجودة الغذاء، فهد السعيد، أفضل طريقة لطهي السمك من أجل الاستفادة من عناصره الغذائية ، وعلى رأسها "أوميجا 3".

وأكد في تغريد على "تويتر"، أن طبخ السمك بالبخار أو السلق افضل من الشوي أو القلي، لأنه يحافظ على تركيز "الأوميجا 3".

وقال إن تعرض الأسماك للحرارة أثناء الطبخ يقلل من تركيز «الأوميجا 3»، لذلك ينصح بطبخ السمك بالبخار أو السلق بدلا من الشوي أو القلي.

وأضاف أن "الأوميجا 3 والأوميجا 6" من الأحماض الدهنية الأساسية، وذلك لأنه لا يمكن للجسم صناعة أيًا منهما، ويصنفان من الدهون غير المشبعة.