وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة #سوريا و #تركيا (صور) #عاجل

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار أضنة في الجمهورية التركية، وعلى متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية، تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط، بالإضافة إلى المواد الطبية، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وتأتي هذه الطائرة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك تجسيدًا للدور الإنساني الكبير للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

وكانت أولى طلائع الجسر الجوي السعودي قد وصلت إلى مطار أضنة، للمشاركة في مساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، صباح اليوم.