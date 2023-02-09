أولى قوافل #الأمم_المتحدة تصل #سوريا للإغاثة من #الزلزال

قال شهود ومسؤول في معبر حدودي: إن أول قافلة تابعة للأمم المتحدة وتحمل مساعدات إنسانية للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر في بلادهم عبرت من تركيا اليوم الخميس.

وذكرت السلطات التركية أنها ستفتح معابر حدودية أخرى في غضون يومين إذا كان الأمن مستتبا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن قد قال اليوم الخميس إن المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى "المزيد من كل شيء بلا استثناء" فيما يتعلق بالمساعدات.

ودمر زلزال يوم الاثنين القوي مساحات شاسعة من جنوب تركيا وشمال سوريا ووقع خلال الليل وأعقبته هزات ارتدادية قوية خلفت أعدادا من القتلى تجاوزت 17 ألفا اليوم الخميس مع تنامي الإحباط من بطء توصيل المساعدات.