14 خدمة إلكترونية لـ #الخيول_العربية_الأصيلة عبر منصة “#نما”

أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، 14 خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة "نما"، للمساهمة في إدارة وتسجيل وتوثيق جميع سلالات الخيول العربية الأصيلة في المملكة، وذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي التقني "ليب 23"، اليوم.

وتستهدف الخدمات، تمكين ملاك الخيول الأصيلة من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بخيولهم إلكترونيًا، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من خلال تسجيل وتوثيق البيانات، كما تسهم الخدمات في نشر ثقافة الخيول العربية الأصيلة على نطاق دولي، وزيادة قيمة الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على بيانات السلالات وسهولة تتبعها، وكذلك زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الخيول العربية الأصيلة.

وتحتل المملكة المركز الأول في انتاج الخيول العربية الأصيلة على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة (الواهو)، بتسجيل أكثر من (5) آلاف رأس من الخيل المنتجة منذ 2016م، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية أكثر من (15) ألف مستفيد، ويتجاوز إجمالي عدد الخيول العربية الأصيلة المسجلة في المملكة (50) ألفًا.