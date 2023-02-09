ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم ضبط 14 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 3 مواطنين، و10 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.