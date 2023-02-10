وفاة مواطنة سعودية تحت أنقاض #الزلزال في #تركيا

كشف القائم بأعمال السفارة السعودية في تركيا محمد الحربي، عن العثور على جثة مواطنة سعودية، في موقع المبنى التي كانت تقيم به، وانتشال الجثة والتعرف عليها من قبل ذويها.

وأوضح الحربي، في تصريحات نقلتها "العربية"، اليوم، أن سفارة السعودية في تركيا استقبلت بنات المواطنة السعودية المفقودة في أنطاكيا وعددهن ثلاث فتيات، وإجراء كافة الترتيبات لتأمين وصولهن لموقع البناية المنهارة.

وأشار إلى تلقي السفارة اتصالًا من عائلتها في السعودية ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، وتم الذهاب إلى المبنى الذي يشتبه أنها تقيم فيه وكان منهارًا بالكامل ويحتاج إلى رفع الأنقاض.

وأضاف: "تم الطلب من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ"، مشيرًا إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، ولا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة.

وأكد الحربي جهود السفارة في متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا، حيث تعمل السفارة بكامل طاقتها طوال هذه المدة لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا.