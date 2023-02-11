زلزال بقوة 6 درجات يضرب إحدى جزر #اندونيسيا

ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت شدته 6 درجات وقع قرب جزر تالاود الإندونيسية، السبت، على عمق 11 كيلومترا.

وأضافت أن لا توجد أمواج مد بحري (تسونامي) محتملة في أعقاب الزلزال.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

في 21 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، حيث أسفر عن مقتل 602 شخص.

في 26 ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.