إنقاذ سيدة حامل مكثت تحت الأنقاض 5 أيام في #تركيا.. و #المساعدات_السعودية أول حملة دولية تدخل #سوريا بالمعدات الكاملة

نجح الفريق الإغاثي السعودي في إنقاذ سيدة حامل في الشهر السادس؛ مكثت تحت الأنقاض 5 أيام بمدينة غازي عنتاب التركية.

وأكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، أن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي حركها المركز يذهب للداخل السوري.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "روتانا خليجية" أن هذه المساعدات يتم توزيعها من خلال منظمات شريكة عبر قنوات مع مركز الملك سلمان.

وأشار إلى وجود جهود لدعم عمليات الإنقاذ بالمستلزمات الأساسية كالمعدات الثقيلة المستخدمة في رفع الأنقاض.

كما أكد مسؤول تركي بحسب قناة "الإخبارية" أن المساعدات السعودية هي أول حملة دولية تدخل إلى الشمال السوري بالمعدات الكاملة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال مشرف حملة مركز الملك سلمان فهد العصيمي: "ستدخل المساعدات الإنسانية السعودية إلى الشمال السوري وسيتم توزيعها وفق الاحتياجات".

و ارتفع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، إلى أكثر من 25 ألف شخص وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال المدمر الذي لم تشهد المنطقة مثله على مدار العقدين الماضيين.

وأعلنت وزيرة الصحة التركية، ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 20 ألفاً و 665 شخصاً، والإصابات إلى 80 ألفاً و52 شخصاً، كما تم نقل 20 ألف مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

وفي سوريا، قُتل أكثر من 3700 شخص بسبب الزلزال فيما بات مئات الآلاف بلا مأوى يعانون نقص الغذاء في ظروف الشتاء الصعبة.