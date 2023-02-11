داخل مستودعين.. مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة مستحضرات محظورة في #جدة

صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملة ميدانية مشتركة 15.300 عبوة من المستحضرات المحظورة، جرى تخزينها داخل مستودعين مخالفين، في نطاق بلدية البلد الفرعية، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وقال رئيس بلدية البلد، المهندس أحمد الشافعي، إن الجولة الميدانية للفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودعين بالنطاق، جرى استغلالهما لتخزين المنتجات المحظورة، وتمت مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة في الموقعين، بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللتين استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الإجراءات النظامية حيالها، مع إغلاق المستودعين.

وشدد على مواصلة رصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمناً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية، عبر الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات "940".