افتتاح أول مسجد في مشروع #سدرة_الرياض

افتتح محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، أمس الأول ، أول مسجد يتم تشييده في مشروع "سدرة"، الذي تنفذه مجموعة روشن العقارية بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع مجموعة روشن في يونيو الماضي، وتستهدف بناء 14 مسجدًا ضمن المرحلة الأولى لمشروع سدرة بالرياض.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف أن افتتاح المسجد هو أولى ثمرات التعاون بين الهيئة العامة للأوقاف ومجموعة روشن العقارية، وتفعيلاً لدور الهيئة في تنمية وتوجيه الدعم للمشاريع التنموية المستدامة من خلال منصة وقفي وبرنامج استدامة وتمكين الجهات غير الربحية الوقفية، وإشراك كافة فئات المجتمع في دعم المشاريع الوقفية والتنموية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن العقارية، ديفيد جروفر: "نعتز بشراكتنا مع الهيئة العامة للأوقاف كمؤسسة غير ربحية، كما يسعدنا افتتاح أول مساجد سدرة، والذي يعد الأول ضمن سلسلة مساجد أخرى سيتم بناؤها في المراحل القادمة".

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تعمل الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية على إنشاء 12 مسجدًا وجامعين داخل النطاق العمراني لمشروع "سدرة"، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 24 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 6400 مصلي، حيث يخدم المشروع أكثر من 7500 وحدة سكنية.

ويعزز مشروع مساجد سدرة المصممة على الطراز العمراني السلماني جودة الحياة في الأحياء السكنية، عبر توفير وصول سلس للأشخاص ذوي الإعاقة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كما يراعي التصميم الجوانب البيئية بالاستفادة من المياه الرمادية، وتطوير مساحات خضراء في محيط المساجد.