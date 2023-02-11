فالفيردي ينقذ #أنشيلوتي من الاعتزال

أنقذ الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من وعد كان قد قطعه على نفسه.

وسبق أن صرح أنشيلوتي، في بداية الموسم، قائلا: "قلت لفالفيردي إنه إذا لم يسجل 10 أهداف على الأقل هذا الموسم، فإنني سأمزق رخصتي التدريبية".

وسجل فالفيردي، هدفين اليوم السبت في شباك الهلال السعودي، ضمن نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، ليصل إلى هدفه رقم 11 في الموسم الجاري.

واحتفل فالفيردي مع أنشيلوتي بتسجيله هدفه العاشر هذا الموسم، الذي أحرزه في مرمى عبد الله المعيوف في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع للريال في الدقيقة 58.

وتمكن ريال مدريد من التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، الليلة، بعد الفوز على الهلال السعودي 5-3 في ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.