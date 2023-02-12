أوبك : صناعة #البترول تحتاج 12 تريليون دولار استثمارات بواقع 500 مليار دولار سنويا

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك) هيثم الغيص ، أن أوبك ملتزمة بدعم استقرار السوق والاستثمارات بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم جهود خفض الكربون .

وأشار إلى أن توقعات أوبك الأخيرة أظهرت أن الطلب على الطاقة يتزايد وسيصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال العام الحالى وذلك فى ظل معاناة صناعة البترول من تراجع الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وتتوقع أوبك أن صناعة البترول تحتاج استثمارات تبلغ حوالى ١٢ تريليون دولار حتى عام ٢٠٤٥ بواقع ٥٠٠ مليار دولار سنويا ، مشددا على أهمية الاستثمار فى أمن الطاقة كمكون رئيسى للنشاط الاقتصادى وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة.

ودعا الغيص كل المعنيين بشئون التغيرات المناخية أن ينظروا للقضية بمنظور آخر وأن يعملوا نحو انتقال طاقى يضمن أمن الطاقة للجميع .