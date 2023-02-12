صندوق_الاستثمارات_العامة يعلن اكتمال صفقة الاستحواذ على 30٪ من أسهم شركة #تبريد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق)، اليوم، اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30٪ من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية (تبريد السعودية) الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق، والتي تعمل على تطوير برامج تبريد مستدامة لعدد من أكبر المشاريع في المملكة، بما يساهم معه هذا الاستثمار في تعزيز جهود الصندوق لتطوير قطاع المرافق الخدمية والصناعات منخفضة الكربون محلياً.

وتعمل شركة "تبريد" السعودية على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي، وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة.

وتمتاز أنظمة تبريد المناطق بكونها أحد أكثر الحلول كفاءة في استخدام الطاقة، وذلك لقدرتها الكبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمر الذي يمكنها من الحد الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.

وتعمل "تبريد" السعودية حالياً في تنفيذ وإدارة مشاريع لمحطات التبريد المركزي، بقدرة إجمالية تصل إلى 779 ألف طن تبريد، مع كبرى الشركات والجهات الاستراتيجية في المملكة، من ضمنها شركة "أرامكو" السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، ومحطة تبريد المناطق الخاصة بمشروع "جبل عمر" في مكة المكرمة، ومشروع تبريد المناطق لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة التبريد المركزية لمشروع مجمع الملك فهد للأعمال "آماد" في مدينة الظهران.

كما عملت الشركة على مشروع محطة تبريد المناطق ضمن مشروع "البحر الأحمر"، التي تعد عنصراً رئيسياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى عدد من المشاريع الحكومية والخاصة التي تساهم في مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.

وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يدعم استثمارنا في شركة (تبريد) السعودية استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة مع توقع نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "الحميد": "كما يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة في المملكة وتطويرها، ودعم التحول في قطاع الطاقة في المملكة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة."

وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد" السعودية: "يعزز انضمام صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في شركتنا من مكانتنا الرائدة في المملكة".

وأضاف "أبو نيان": "أن تصبح شركتنا جزءاً من محفظة صندوق الاستثمارات العامة، سيسهم ذلك في إضافة المزيد من المصداقية والقوة لأدائنا المالي، كما سيعزز من قدرتنا على المساهمة في جهود المملكة في تحقيق أهدافها على صعيد التحوّل والاستدامة في قطاع الطاقة"، مشدداً على "أننا ملتزمون بدعم الصندوق في مهمته لتعزيز التنمية الحضرية في المملكة عبر توفير حلول مبتكرة ومتطورة وعالية الكفاءة لتبريد المناطق".

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية، التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة، مثل شركة "أكواباور"، ومشروع "سدير" للطاقة الشمسية، ومشروع "شعيبة" للطاقة الشمسية، وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في "لوسِد موتورز"، و"سير"، وشركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة “E1 Series”.