ضبط وافدة آسيوية تعمل في صالون رجالي بـ #الخبر

ضبطت فرق الرقابة الميدانية في مدينة الخبر، عاملة آسيوية، تعمل في صالون للحلاقة الرجالية، حيث زارت الفرق، المنشأة، بعد رصد إعلان تجاري ذُكر فيه وجود عاملة تقدم خدمات لمرتادي الصالون، وتم ضبط المخالفة وفقًا للتنظيم الموحد لبيئة العمل في القطاع الخاص.

وينص التنظيم على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط "العملاء من الرجال"، مثل النوادي الرياضية الرجالية و محلات الحلاقة الرجالية وغيرها.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، حرص الوزارة على رصد المخالفين لتنظيم بيئة العمل ونظامه.

وأضاف: تحث الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عنها عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية او الاتصال على الرقم الموحد ١٩٩١١.