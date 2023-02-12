تُباع دون وصفة طبية.. قطرة عين تقتل شخصاً وتُصيب 3 آخرين بالعمى

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بالعمى، نتيجة استخدام قطرة للعين.

وذكر موقع "وورلد توداي نيوز" أن "تحقيقاً يجرى الآن حول مجموعة متعددة المراحل من الالتهابات البكتيرية المرتبطة باستخدام نوع من قطرات العين التي تُباع دون وصفة طبية".

وأوضح أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالاشتراك مع هيئات صحية محلية، تمكنت من تحديد 50 مريضًا من 11 ولاية: "كاليفورنيا، كولورادو ، كونيتيكت، فلوريدا، نيو جيرس ، نيو مكسيكو، نيويورك، نيفادا، تكساس، يوتا و واشنطن"، خلال الفترة من 17 مايو 2022 إلى 19 يناير 2023.

وقال معظم هؤلاء المرضى المصابين بـ "الزائفة الزنجارية"، وهو نوع من البكتيريا يقاوم معظم أنواع المضادات الحيوية، إنهم استخدموا قطرة العين قبل إصابتهم بالمرض.

ونتج عن هذا إصابة 11 من بين 50 مريضًا بعدوى في العين، إضافة إلى إصابة 3 أشخاص بالعمى في عين واحدة، وآخرين بعدوى في الجهاز التنفسي أو البولي، علاوة على وفاة شخص بسبب دخول البكتيريا إلى مجرى الدم.

وقالت الدكتورة جيل ويذرهيد، الأستاذة المساعدة لطب الأمراض المعدية في كلية "بايلور" في هيوستن بالولايات المتحدة: "إن مقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية المعيارية هي مصدر قلق كبير".

وأضافت: "علاجاتنا المعتادة لم تعد قادرة على معالجة هذه العدوى".