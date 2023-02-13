تراجع #أسعار_الذهب وارتفاع #الدولار وسط ترقب لبيانات #التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدا الثلاثاء والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمستقبل أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1863.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1876.90 دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم بحسب رويترز.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير كانون الثاني.

المعادن النفيسة

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 % إلى 21.93 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 % إلى 1544.14 دولار.