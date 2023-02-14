أخبار دوليّة

أول تعليق من #واشنطن بشأن قرار #الاحتلال_الإسرائيلي بناء #مستوطنات جديدة بالأراضي المحتلة

14 فبراير 2023 · < 1 minute
مستوطنات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن انزعاج بلاده الشديد من قرار الاحتلال الإسرائيلي الدفع بعشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال بلينكن في بيان: "مثل الإدارات الأمريكية السابقة نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني".

 