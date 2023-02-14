وظائف_شاغرة لدى الخطوط السعودية.. هذه تفاصيلها

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل للوظائف الشاغرة (رجال / نساء) في معرض التوظيف المقام في جامعة عفت (يوم المهنة السنوي الثاني والعشرون) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– الإدارة العامة.

– الاتصال والإعلام.

– القانون.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاستثمار.

– الاقتصاد.

الدعوة عامة وتشمل:

– معرض توظيف.

– ورش عمل.

– متحدثين.

– مقابلات شخصية.

موعد إقامة المعرض:

– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.

مكان إقامة المعرض:

– جامعة عفت – محافظة جدة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

– لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا