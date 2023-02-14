وظائف_شاغرة لدى الخطوط السعودية.. هذه تفاصيلها

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل للوظائف الشاغرة (رجال / نساء) في معرض التوظيف المقام في جامعة عفت (يوم المهنة السنوي الثاني والعشرون) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– الإدارة العامة.
– الاتصال والإعلام.
– القانون.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاستثمار.
– الاقتصاد.
الدعوة عامة وتشمل:
– معرض توظيف.
– ورش عمل.
– متحدثين.
– مقابلات شخصية.
موعد إقامة المعرض:
– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.
مكان إقامة المعرض:
– جامعة عفت – محافظة جدة.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
– لغة إنجليزية.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا