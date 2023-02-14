بجائزة 100 ألف درهم إماراتي.. مسابقة لأداء وتلحين قصيدة “حق الدار”

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي، عبر برنامج "المنكوس"، إطلاق مسابقة في أداء وتلحين القصيدة الخالدة "حق الدار"، التي سطر بها الشيخ محمد الفلاحي الياسي، قائد حلف بني ياس في القرن السادس عشر، بطولات أجدادنا في حب الدار وحمايتها والدفاع عنها.

وأوضحت اللجنة أن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف درهم إماراتي، وذلك في إطار المحافظة على الموروث، ودعم المواهب في أداء مختلف الفنون التراثية.

وذكرت أن شروط المشاركة تشمل أداء القصيدة على وزن الهلال، وأن يكون اللحن مبتكرًا وحماسيًا وحصريًا، والتسجيل بجودة عالية باستخدام الإيقاعات، وألا يقل وقت الشلّة عن دقيقتين ولا يزيد على 3 دقائق، إضافةً إلى عدم تكرار الأبيات خلال الأداء.

وأكدت أن باب الاشتراك مفتوح خلال الفترة من 13 حتى 27 فبراير الجاري، على أن ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني للبرنامج.