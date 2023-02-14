أمير #الشرقية: “كل يتيم ويتيمة في السعودية لهما والد اسمه سلمان بن عبد العزيز” (فيديو)

قال الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، إن "كل يتيم ويتيمة في السعودية، لهما والد اسمه سلمان بن عبدالعزيز".

وأضاف أمير الشرقية: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان ولا يزال وسيظل إن شاء الله هو راعي الأيتام واليتيمات وكافلهم، وأيضاً راعي الأرامل والحريص عليهن".

وواصل: "الحمد لله إن جعل لنا ولي أمر يكون أباً للجميع دون استثناء، ويسانده في هذا الدور المبارك، سمو ولي عهده حفظه الله".

جاء ذلك خلال كلمة لأمير الشرقية، خلال استضافته في "مجلس الاثنينية"، المشاركين في مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تنظمها جمعية "بناء" لرعاية الأيتام.

وقدم رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام في المملكة، الدكتور عبدالرحمن السويلم، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على الرعاية والاهتمام، مشيراً إلى أن مجلس جمعيات الأيتام يضم 56 جمعية من جميع أنحاء المملكة، ويتابع ويرعى متطلبات واحتياجات 134 ألف يتيم ويتيمة و 43 ألف أرملة.

حضر اللقاء كل من: الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة، الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسئولين من مدنيين وعسكريين وأعيان وأهالي المنطقة.