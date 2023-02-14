تقارير: #السعودية تترقب استضافة #كأس_العالم_للأندية 2023

يترقب الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار إستضافة بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة 2023 فى ملاعبها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الإتحاد السعودي ينتظر الموافقة على إستضافة كأس العالم للأندية وذلك في القرار المقرر الإعلان عنه الأسابيع المقبلة، وأكدت الصحيفة، إن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفاضل بين الملف السعودي وملفات أخرى لإستضافة كأس العالم للأندية.

وأوضحت، إن الإتحاد الدولي، يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية، فع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.

تابعت، إن حصول السعودية على شرف إستضافة مونديال الأندية، سيضمن هذا مشاركة فريق سعودي إما بطل الدوري أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديًا، وهنا تظهر الفرصة لـ كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الذى شارك لآخر مرة فى مونديال الأندية مع ريال مدريد فى 2018