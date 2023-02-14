فيصل_بن_فرحان ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك على هامش زيارته للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

عقب ذلك، أقام رئيس المجلس الأوروبي مأدبة عشاء تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.