في دولة خليجية.. احتجاز عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية بعد ضبطها بوضع قاذورات بالطعام #عاجل

تم احتجاز عاملة من الجنسية الفلبينية بعد اعترافها بوضع قاذورات في الطعام للأسرة التي كانت تعيش معهم.

واحتجزت خادمة فلبينية في نظارة أحد مخافر محافظة حولي بدولة الكويت ، وذلك بعد اعترافات أدلت بها وأكدت خلالها تعمدها وضع قاذورات في أطعمة تعدها لأسرة كفيلها بمنطقة الرميثية- وفقا لـ" الأنباء الكويتية"-.

وتقدم مواطن إلى أحد محافر محافظة حولي ببلاغ قدم فيه مقطع فيديو صور للخادمة وهي تخرج القاذورات وتضعها على سندويتشات تعدها، مشيرا الى انه لاحظ وزوجته تغير أطعمة تعدها الخادمة فوضع كاميرا سرية في غرفة إعداد الطعام وفوجئ بهذه التصرفات غير الآدمية.