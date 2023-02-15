غضب من تصميم جديد لـ #البشت_السعودي: تشويه للتراث يتطلب تدخل #الثقافة #عاجل

انتشرت في الساعات الماضية صورة وصفت بأنها "تصميم عصري" لـ"البشت السعودي"، أظهرت اللباس السعودي التراثي بشكل جديد غير معتاد، إذا كان قصيراً لا يتعدى مستوى الركبة.

وانهالت التعليقات الغاضبة من هذا التصميم، ووصفه مواطنون سعوديون بأنه "تشويه للتراث"، ويحتاج مُصصمه إلى محاسبة وعقاب.

وقال أحد المغردين على "تويتر": "لباس قديم عمره مئات السنين، المفروض ما يتم تصويره بالشكل ذا، لكن نأمل خيرًا مع المقاييس المعيارية الجديدة من وزارة الثقافة تحل الموضوع"، مشيراً إلى أن مصور هذا التصميم سوري الجنسية وليس سعودياً.

وأضاف مغرد ثاني: "وزارة الثقافة يجب أن تتدخل لمنع هذا التشويه في الموروث الثقافي". واتفق مغرد ثالث بقوله: "تعدي على التراث السعودي، ويجب محاسبة من فعل ذلك".

بينما لم يجد متابع آخر سوى السخرية من الصورة، قائلاً عن مرتدي هذا الزي: "هذا شويخ.. نص شيخ وليس شيخاً". وأضاف متابع ثاني على نفس النهج: "بشت قصير العمر".