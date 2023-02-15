تغريم الداعية مبروك عطية 1000 جنيه بتهمة “السخرية من المسيح” (فيديو)

قضت محكمة مصرية بتغريم الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف، بقيمة 1000 جنيه، لاتهامه بـ"ازدراء الدينين المسيحي والإسلامي"، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يسخر فيه من لقب السيد المسيح.

وتقدم محامي مصري ببلاغ ضد الداعية الأزهري، اتهمه فيه بـ"السخرية من السيد المسيح، وازدراء الديانتين المسيحية والإسلامية"، موضحًا أن "عطية" وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: "لا السيد المسيح ولا السيد المريخ".

وذكر المحامي في بلاغه، أن الدكتور مبروك عطية "قصد وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا، بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي، لأن الديانتين قد اجتمعتا على تكريم السيد المسيح، ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة، ومن هنا توفر القصد الجنائي".

واختتم بأنه "لا يقبل أحد أن تكون هناك دعابة في الأديان أو حتى زلة لسان، فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأي في تجديد الخطاب الديني".