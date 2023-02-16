بأزرار جانبية.. ” #أبل” تحصل على براءة اختراع هاتف ” #أيفون” قابل للطي

حصلت شركة "أبل" الأمريكية، على براءة اختراع جديدة من أجل إنتاج هاتف "أيفون" قابل للطي؛ وهو الحدث الذي طالما انتظره الكثيرون.

ومن المنتظر بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ أن ينافس الهاتف الجديد هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، وربما يتفوق عليها نظرا للمشاكل التي تعانيها بسبب تلف المنطقة المثنية من الشاشة مما يؤثر على كفاءتها.

وأوضحت أنه من المقرر أن توضع أزرار جانبية على هاتف "أبل" الجديد للتحكم في مستوى الصوت وسطوع الشاشة والكاميرا وخيارات أخرى، كما أن الهاتف سيفتح رأسيا لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالتصميمات الأخرى التي تفتح أفقيا لتكوين ما يشبه الجهاز اللوحي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لتلافي المشاكل التي تعرضت لها هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، تستخدم "أبل" وفقا لبراءة الاختراع مواد أكثر مرونة في الخط الذي يطوى من عنده الهاتف.