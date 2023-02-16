الربيعة: فصل #التوأم_السيامي_اليمني ” #سلمان_و_عبدالله” في #الرياض خلال دقائق #عاجل

انفاذاً لتوجيهات القيادة بدء عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله" في الرياض.
وصل الفريق الطبي السعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة إلى المرحلة الثالثة ضمن 6 مراحل في عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان" و "عبدالله" .
وبدء عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله" الملاحي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بوزارة الحرس الوطني.
وهناك 35 طبيبا ومختصا يباشرون عملية فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله في الرياض.
وأكد الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفريق الطبي سيقوم بعملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان” و “عبدالله” خلال الدقائق القادمة .