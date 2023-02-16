الربيعة: فصل #التوأم_السيامي_اليمني ” #سلمان_و_عبدالله” في #الرياض خلال دقائق #عاجل

انفاذاً لتوجيهات القيادة بدء عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله" في الرياض.

وصل الفريق الطبي السعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة إلى المرحلة الثالثة ضمن 6 مراحل في عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان" و "عبدالله" .

وبدء عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله" الملاحي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بوزارة الحرس الوطني.

وهناك 35 طبيبا ومختصا يباشرون عملية فصل ‎التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله في ‎الرياض.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفريق الطبي سيقوم بعملية فصل التوأم السيامي اليمني “سلمان” و “عبدالله” خلال الدقائق القادمة .