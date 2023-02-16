أصر على تقبيل رأس “الربيعة”.. فيديو يوثق فرحة والد التوأم السيامي اليمني “سلمان وعبدالله” بعد نجاح العملية

نشرت قناة "الإخبارية " مقطع فيديو يوثق لحظة فرحة والد التوأم السيامي اليمني" سلمان" و"عبد الله".

وأصر والد التوأم اليمني على تقبيل رأس الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث لم يتمالك والد التوأم نفسه عندما علم بنجاح العملية.

وكان الفريق الطبي السعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، قد أعلن قبل قليل نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني.