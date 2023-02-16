رسمياً.. #تويتر يسمح بالإعلان عن #الحشيش

أعلنت شركة "تويتر" السماح للشركات بالإعلان عن منتجات القنب "الحشيش" في الولايات المتحدة عبر الموقع، ليصبح بذلك أول منصة تواصل اجتماعي تسمح بمثل هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وذكرت "تويتر" في بيان، أنه "ابتداءً من اليوم الخميس، اتخذنا في بعض الولايات الأمريكية تدابير لتخفيف القيود على إعلانات القنب لدينا، لخلق المزيد من الفرص لتسويق القنب الموثوق، وهي خطوة نسبق بها أي منصة تواصل اجتماعي".

ووفقاً لسياسات محتوى الإعلانات الجديدة للشركة، يجب أن يكون المعلنون عن القنب مرخصين من قبل السلطات الأمريكية، ومصرّح لهم مسبقا من "تويتر".

ومن المرجح أن تستهدف المنصة الولايات الأمريكية التي تم الترخيص فيها لبيع القنب، على أن يلتزم المعلنون بجميع القوانين والإرشادات الإعلانية، ومن بينها حظر استهداف العملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.