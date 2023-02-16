“شهادة جامعية وعمر مُحدد”.. محامي يكشف شروط زواج السعودية من أجنبي (فيديو) #عاجل

كشف المحامي والمستشار القانوني، الدكتور نايف الظفيري، عن تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، مشدداً على أن هذه التعديلات تأتي في مصلحتها من كل الجوانب، وتكفل حق أبنائها.

وقال "الظفيري" في تصريحات لإذاعة "الإخبارية"، إنه تم تحديث شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، لما فيه مصلحة المواطنة السعودية من جميع الجوانب، وأولها أن يكون عمرها لا يقل عن 25 سنة.

وأضاف المحامي والمستشار القانوني: "يشترط أيضاً أن يكون الزوج جامعياً، وله مصدر دخل، ومقيم داخل المملكة، وألا يكون الفرق العمري بين الزوجين أكثر من 15 عاماً".

وشدد على أن هذه الضوابط تصب في صالح المواطنة السعودية، وتكفل حقوقها وحقوق الأبناء مستقبلاً، لأنه إذا رزقت هذه المواطنة بأبناء، تكون معاملتهم مثل معاملة السعوديين في كل شيء، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.