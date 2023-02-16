قائمة المرشحين لخلافة #أنشيلوتي في #ريال_مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن قائمة المرشحين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، في تدريب الملكي حال رحيله نهاية الموسم الجاري 2022-2-2023.

يرتبط الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، لكن تلقي المدرب المخضرم عرضًا من قبل الاتحاد البرازيلي لتولي تدريب السامبا، وهناك أنباء تؤكد بوجود مفاوضات بين الطرفين.

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، إن إدارة ريال مدريد تفاضل بين 4 مدربين لخلافة أنشيلوتي حالة رحيله لتدريب منتخب البرازيل نهاية الموسم، وهم ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان السابق، وأربيلوا مدرب إسبانيول، وراؤول جونزاليس مدرب الكاستيا، وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

ويخشي مسئولو ريال مدريد، موافقة كارلو أنشيلوتي على عرض الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السيلساو، لذلك بدأوا في وضع البدائل المناسبة لخلافته في القيادة الفنية للمرينجي.