الأخبار المحلية

#القيادة تُهنئ رئيسة جمهورية #كوسوفو بمناسبة ذكرى استقلال بلادها  

17 فبراير 2023 · < 1 minute

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني سادريو، رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني سادريو، رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

 