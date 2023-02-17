الأسوأ لم يأتي بعد.. خبراء أتراك يتوقعون #زلزال شديد يضرب #إسطنبول خسائره أضعاف “#كهرمان_مرعش”

توقع مجموعة من الخبراء في تركيا، أن تتعرض مدينة إسطنبول لزلزال عنيف ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد بداية الشهر الجاري، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.

ونقلت صحيفة "حريات" التركية عن مجموعة من الخبراء أنه: "وفقا لخبراء الزلازل، فإن زلزال اسطنبول المتوقع حدوثه سيفوق بخسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت الصحيفة، بأن التقارير تشير إلى أنه يوجد في اسطنبول 1164000 مبنى و4.5 مليون شقة، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط.

ومع زلزال قوته 7.5 درجة أو أكثر، من المتوقع أن يتضرر 13.492 ألف مبنى بأضرار جسيمة و39.325 ألف مبنى بأضرار شديدة، و136.746 ألف مبنى بأضرار متوسطة، و300.963 ألف مبنى بأضرار طفيفة.

وتابعت، "في سيناريو زلزال 7.5 أو أعلى، فإن حقيقة أن عدد الشقق المتوقع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة أكثر من 211000 يعطي فكرة عن الخسائر التي ستتكبدها الشقق بمتوسط 1.3 شخص،