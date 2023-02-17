مدير «تعليم شرق مكة» يكرم مدير مدرسة «سبوحة الابتدائية»

كرم مدير مكتب التعليم بشرق مكة الدكتور عبدالله الزهراني، أمس، مدير مدرسة سبوحة الابتدائية وليد الجميعي؛ وذلك نظير الجهود المبذولة في تحسين البيئة المدرسية لهذا العام.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية ماهر العمري، ورئيس شعبة القيادة المدرسية أحمد البارقي، ومشرف القيادة المدرسية أحمد الصاعدي.

وشارك الزهراني ومساعديه في تكريم الطلاب المنتظمين والمتفوقين بالمدرسة، ومشاهدة الفعاليات المقامة بالمدرسة لذكرى يوم التأسيس.

وأشاد في ختام الزيارة بجهود مدير المدرسة والمعلمين ومستويات الطلاب، معبراً لهم عن بالغ شكره وتقديره لكل ما يقدمونه لخدمة التعليم.