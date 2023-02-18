إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز 673 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 673 مليونا، حتى صباح اليوم السبت.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 673 مليونا و884 ألفا و233، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و862 ألفا و301 وفاة، كما زاد إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 13 مليارا و307 ملايين و712 ألفا و992 جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.