حكم بسجن إعلامي روسي دعا إلى “إغراق أطفال أوكرانيا”

أصدرت محكمة أوكرانية حكمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات على أنطون كراسوفسكي، مُقدم البرامج التلفزيونية الروسي، والذي دعا إلى إغراق أطفال أوكرانيين، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".

وقال جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو"، أمس الجمعة، إن "كراسوفسكي" أُدين بـ"الإبادة الجماعية والدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري الأوكراني".

وأضاف الجهاز عن المذيع الروسي: "أيد علنًا الغزو الشامل للاتحاد الروسي، وتغاضى عن الجرائم التي ارتكبها العنصريون، ودعا إلى الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني".

وفي أكتوبر الماضي، قال "كراسوفسكي" لقناة "أر تي": "الأطفال الأوكرانيون الذين رأوا الروس محتلين في ظل الاتحاد السوفيتي، كان لا بد من إلقائهم مُباشرة في نهر به تيار قوي".

واعتذر مُقدم البرامج الروسي عن تصريحه هذا في وقت لاحق، لكن تم وقفه عن العمل.