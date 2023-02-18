“تطيب بابن سعود”.. الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تحتفل بيوم التأسيس

نشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر صفحتها على تويتر ، دويتو غنائي احتفالا بيوم التأسيس.

وتحت عنوان ‏تطيبُ بابنِ سعودٍ

مؤسّسًا للبلادِ، نشرت الهيئة الملكية اغنية من ‎يوم بدينا وراية العز مرفوعة ، في ذكرى ‎يوم التأسيس طاب الحصاد.

وجاءت كلماتها كالتالي:

لها مِنَ الحقِّ هادي

أرضُ الهدى والضَّادِ اللهُ باركَ… فِيْهَا

فاخضرَّ سَهلٌ ووادي تَطِيْبُ بابْنِ سعودٍ

مؤسِّسٌ… للبلادِ ما زالَ يغرسُ فيها

فطابَ يومُ الحصادِ ذكرىٰ لتأسيسِ دارٍ

تدكُّ زيفَ الأعادي أتىٰ بدرعٍ وسيفٍ

وقال تِلكُم جيادِي بالعلمِ نادىٰ فَقَامَتْ

حواضرٌ وبوادي عليهِ رحمةُ ربِّي

تَسِحُّ مِثْلَ الغوادي من بعدِهِ… شعَّ فِيْهَا

عَبْدُالعزيزِ القيادِي بالدينِ وحّدَ صفًّا

أَعْظِمْ به من منادي واليومَ في ظلِّ بانٍ

على طريق الرَشَادِ يمينُهُ من تجلّتْ

رؤاهُ… بين العبادِ وليُّ عهدٍ… عظيمٌ

تَفيْضُ مِنْهُ الأيادِي فمكةٌ… تتباهى

بمن سعوا باجتهاد ونورُها في انتشارٍ

وخيرُها في ازديادِ

يذكر أن يوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. في 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.