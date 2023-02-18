أرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي

أعلن المدرب الاسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، ونظيره أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، تشكيلى الفريقين استعداداً للمباراة التى تجمع الفريقين فى الثالثة والنصف عصرا، على ملعب "فيلا بارك"، فى الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى : أرون رامسديل

الدفاع : زينشينكو ، جابرييل ، ويليام ساليبا، بن وايت

الوسط : جورجينو ، مارتن أوديجارد، جرانيت تشاكا

الهجوم : نيكيتاه، تروسارد ، بوكايو ساكا.

بينما يأتي تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالتالى

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: كاش، عزري كونسا، مينجيز، مورينو.

الوسط: إميليانو بوينديا، بوبكر كامارا، دوجلاس لويز، مكجين.

الهجوم: كوتينيو ، أولي واتكينز.