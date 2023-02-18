“يوم بدينا بدأ تاريخ من العزة والكرامة”.. جامعة الأمير سطام تحتفل بـ”يوم التأسيس” (فيديو)

نشر معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مقطع فيديو احتفاءً بـ"يوم التأسيس"، حمل عنوان: " يوم بدينا .. بدأ تاريخ من العزة والكرامة والبطولات".

وجاء في الفيديو: " يوم بدينا بدأ تأريخ من العزة والكرامة والبطولات.. يوم بدينا بدأت قصة الأمجاد والتضحيات من أجل قيام وبناء الدولة السعودية حتى وصلت إلى الرياة والقيادة".

وأضاف: "يوم بدينا يوم تأسست فيه الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، وامتد تاريخها للدولة السعودية الثانية فالثالثة، وامتد هذا الإرث السياسي والثقافي والاجتماعي ليشكل حقباً تاريخية متواصلة، تميزت بالإصرار والكفاح والعزيمة التي لا تلين، لبناء وطن ينعم بالرخاء والنماء والتقدم، وتحوطه الوحدة والتناغم بين قادته وشعبه".

وواصل: "يوم بدينا، يحمل اليوم معاني جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بعراقة وشموخ الدولة السعودية على مر عصورها.. من يوم بدينا وحتى اليوم، ونحن نفخر بدولتنا السعودية".